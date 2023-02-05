İstanbul'daki depremde duyulan o ses ne? Patlama mı oldu? "Gece o saatte olması ilginç" deyip açıkladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde saat 03.15'de meydana gelen 3.1 şiddetindeki deprem sırasında duyulan patlama sesiyle ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan, “Depremler yerden gelen çatırtılar oluşturur, patlama sesi çıkarmaz. Bu bir depremcik değil yapay bir patlama olabilir” dedi.

Depremcikler 5 kilometreden derin olmaz

Ahmet Ercan Kağıthane depremiyle ilgili, “Odak için verilen 12 kilometre derinlik yanlıştır. Depremcik 5 kilometreden çok sığdır, ayrıca patlama sesi de çıkartmaz. Haliç girintisi KAK'nın en kuzey koludur. Buradan geçen çok yaşlı kırık, asla yıkıcı ‘depremler’ oluşturmaz” ifadelerini kullandı. Sarsıntının oluş saatinin 03.15 olmasını alışılmamış olarak nitelendiren Prof. Ercan, şöyle devam etti:

İstanbul'da duyulan sesler

- İstanbul’da algılanan sarsıntıların yüzde 70'inin kaynağı, korkutucu patlama sesi ile sarsıntı çıkaran patlatmalar, yüzde 30’u yıkımcıl olmayan sarsıntı, ayrıca ses çıkartmayan depremciklerdir.

- Bu bir yapay patlama olabilir. İstanbul'da her yıl yeraltı ile yüzey yapı işleri, taş ocakları için; her yıl, en büyüğü 12 ton olan 25-35 arası patlatma, en çok 07-18 saatleri arasında yapılır.

Depremcikle patlama nasıl ayırt edilir?

- Bu yapay sarsımlar; büyüklükleri 2,3 ile 3,3 arası olan depremciklere eşdeğer sarsar, hem de korkutucu patlama sesi çıkarır. Depremölçerlerde, bir sarsıntının patlama mı, depremcik mi olduğu, algılanan sarsıntı dalgaların yüksek sıklığından kolayca ayırt edilir.

Jandarmanın bilgisi olması lazım

- Bu bir sarsıntı. Bir depremcik değil, ancak bir yapay patlama olabilir. Fakat kaçak değilse, jandarmanın bilgisi olması gerekir.