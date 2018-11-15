İstanbul'daki bombalı saldırı davasında karar verildi

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada karar çıktı.

Bir sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis', bir sanığa ise 'müebbet hapis' cezası verildi. 3 sanığın da hapis cezası aldığı davadan bir de beraat kararı çıktı.

Yenibosna'da 75. Yıl Polis Merkezi Amirliği yakınlarında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Aksaray'da yakalanmıştı

Terör saldırısını düzenlediği iddiasıyla aranan PKK'lı terörist, sahte kimlikle kaçmaya çalışırken Aksaray ilinde yakalandı. Saldırıyla ilgili toplamda 6 kişi gözaltına alınmıştı.