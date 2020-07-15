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Aktüel

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:21:50 -
İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi

ANKARA (AA) - İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan anıt ve müzenin, 2016'da yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapıldığı hatırlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafındaki müze ve anıtın, Hazine mülkiyetinden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 1500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin uygulamaya yön veren çalıştayının düzenlenmesinin, şehitlerin eşyalarının toplanması ve müzenin açılıştan itibaren işletmesinin 15 Temmuz Derneğince yapıldığı bildirildi.

Müzede, sömürgecilik tarihi, tüm dünyada darbelerin kronolojisi ve Türkiye özelinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatıldığı kaydedilen açıklamada, müzede ayrıca 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının sergilendiği ve gazilerin hatıralarının yaşatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, müzenin girişinde bulunan abide taşta "Bu şehitlik anıtı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir." yazısının bulunduğu kaydedildi.

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