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İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Küçükçekmece'de Halkalı Gümrük Yolu’nda kontrolden çıkan aracın karşı yola geçmesiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:49
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Gümrük Yolu’nda seyireden Arzu Ş. idaresindeki 06 GVP 38 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yola geçip Vahdet S. yönetimindeki 34 RV 7214 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen Arzu Ş.'nin kullandığı 06 GVP 38 plakalı otomobil, Tolga B. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada, devrilen otomobil şoförü Arzu Ş. ile araçta bulunan Emine G, Fahriye B, Günay ve Meltem Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pikniğe gidiyorlardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışan yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Pikniğe gittiği belirtilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:49
  1. İstanbul Küçükçekmece
  2. zincirleme trafik kazası
  3. Halkalı Gümrük Yolu
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