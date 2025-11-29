İstanbul'da zincirleme kaza

  • İSTANBUL
Yerel

İstanbul Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halinde olan panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

 

