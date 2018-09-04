İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da zehir tacirlerine üst üste darbe vuruldu. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz Cumartesi günü hareket geçti. Önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silahlar bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda polisi karşısında gören şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi çatıdan attığı öğrenildi.

Avcılar'daki bir diğer operasyonda ise hedef okul önlerinde zehir satmayı amaçlayanlardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Okul Timi ekipleri, bir ilkokulun önünde şüpheli bir kişiyi yakaladı. Üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundu. Zanlı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kağıthane'de de uyuşturucu operasyonu vardı.

Özel harekat polisi destekli operasyonda narkotimler belirlenen adreslere baskın yaptı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.