İstanbul'da zehir tacirlerine ağır darbe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirilmiş, iki şahıs gözaltına alınmıştır" şeklinde konuştu.

Jandarma 500 kilogram skunk ele geçirildi

Vali Yerlikaya, başka bir paylaşımında da İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ise bir TIR'da 500 kilogram uyuşturucu skunk maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bu operasyonda da 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Vali Yerlikaya, her iki paylaşımında da operasyonu başarıyla gerçekleştiren personeli tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadeleninaralıksız devam edeceğini vurguladı.