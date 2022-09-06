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Yerel İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! 12. katın balkonunda asılı kaldı
Yerel

İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! 12. katın balkonunda asılı kaldı

Gaziosmanpaşa'da bir sitenin 12. katından kendisini aşağıya doğru sarkıtan kadın, bir vatandaşın yardımıyla kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:19:00 -
İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! 12. katın balkonunda asılı kaldı

Gaziosmanpaşa’da bir sitenin 12. katında yaşayan bir kadın bir anda bulunduğu balkondan kendisini aşağıya doğru sarkıttı. Bir vatandaşın içeriye doğru çekerek kurtarmaya çalıştığı kadının uzun uğraşlar sonucu kurtarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, 4 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre sitenin 12. katında yaşayan bir kadın bir anda kendisini bulunduğu balkondan aşağıya doğru sarkıttı. O esnada dairede bulunan başka bir kişi ise aşağıya doğru sarkan içeri doğru çekmeye çalıştı. Olayı gören site sakinleri durumu site güvenliğine ve polis ekiplerine haber verdi.

Kollarından tutup içeri çektiler

Balkondan sarkan kadın daha sonra site güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi. Korku dolu anların yaşandığı o esnada yaşanan can pazarı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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