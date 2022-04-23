İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbullular için yaşadıkları kent, her geçen gün yoğunlaşan trafik nedeniyle bir kabusa dönüşüyor.

Özellikle iş başlangıç ve bitiş saatlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar saatlerce trafikte kalıyor.

Bazı durumlarda kısa mesafelerin saatler sürdüğü İstanbul'da, vatandaşın en büyük sorunlarından biri trafik olmuş durumda.

Gün akışını durma noktasına getiren trafik kentin çilesi haline gelirken, İstanbul'da bu gün işe giden vatandaşlar şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı.

Trafik yoğunluğu yüzde 8

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul caddeleri bomboş kaldı.

Bayramın ve hafta sonu olması nedeniyle trafik yoğunluğu an itibarıyla, yüzde 8 olarak ölçülüyor.