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Gündem İstanbul'da yola dolar saçmıştı! Bakın o kişi kim çıktı
Gündem

İstanbul'da yola dolar saçmıştı! Bakın o kişi kim çıktı

Beyoğlu Cihangir’de kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçtığı anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 11:08:00 -
İstanbul'da yola dolar saçmıştı! Bakın o kişi kim çıktı

İstanbul’da bir şahıs, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren şahıs bir de sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk lirası, dolar ve avro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

Hazırlıklarını tamamlayarak otele basın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.’yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “parada sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldı.

 

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Yorumlar

israil azbile ediyo cahile

cahil azinca belasini buluyo masum bunu gebermeyince düsman bunlan ac birakiyo
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