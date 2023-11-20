İstanbul'da yoğun trafik
İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar mesai dönüşü evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
İstanbul’da bugün akşam saatlerinde özellikle mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.
Okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından mesai çıkışı trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Yoğun trafik olan E-5 Haramidere’de trafiğin zaman zaman durduğu görüldü. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.