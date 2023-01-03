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Gündem İstanbul'da yoğun sis: Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal
Gündem

İstanbul'da yoğun sis: Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal

Sis, günlerdir İstanbul'u etkisi altına aldı. Sabah saatlerinde de yoğunluğunu artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ayrıca, deniz ulaşımında da çok sayıda sefer iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 08:52:00 -
İstanbul'da yoğun sis: Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal

İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

 Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis

sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor

Çok sayıda vapur seferi iptal

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-

Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar,

Çengelköy-İstinye."

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.

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