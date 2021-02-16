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Gündem İstanbul'da yoğun kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
Gündem

İstanbul'da yoğun kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Halkalı'da bulunan halı sahanın çatısı aniden çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 03:33:00 -
İstanbul'da yoğun kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1200 metrekarelik kapalı halı sahanın çatısı çöktü.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çöken çatıyı incelerken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kimsenin olmadığı halı sahada meydana gelen çökme sonucu çatı kullanılamaz hale geldi.

 

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