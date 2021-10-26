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Gündem İstanbul'da yine metro arızası! Vatandaşlar metro hattında yürümek zorunda kaldı
Gündem

İstanbul'da yine metro arızası! Vatandaşlar metro hattında yürümek zorunda kaldı

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksama yaşandı. Arıza nedeniyle vatandaşlar Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:25:00 -

Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamalı olarak yapıldı.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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