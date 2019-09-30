İstanbul'da yine deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

İstanbul son deprem haberi: 5.8’lik deprem sonrası İstanbullular diken üstünde oturmaya devam ediyor. En ufak bir sarsıntıda İstanbul’da deprem mi oldu? sorusunu soran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi’nin son deprem verilerine bakıldığında İstanbul'da saat 16.43 sıralarında yeni bir deprem olduğu görülüyor.

Kandilli Rasathanesi'nden elde edilen bilgiye göre İstanbul'da saat 16.43 sıralarında merkez üssü Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son depremler Kandilli