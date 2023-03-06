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Yaşam İstanbul'da yine aynı manzara! Düğün konvoyu yolu böyle kapattı
Yaşam

İstanbul'da yine aynı manzara! Düğün konvoyu yolu böyle kapattı

İstanbul'da hafta sonu yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Bir düğün konvoyu yolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 09:56:00 -

İstanbul'da, Sultangazi yolunda, düğün nedeni ile konvoy yapan bir gurubun otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy - Sultangazi yolunda düğün nedeni ile konvoy yapan bir grup otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmedi. O anlar diğer araçlarda bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, araçların şeritleri kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmediği görüldü.

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