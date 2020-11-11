İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı
İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'da trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren açık alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da;
Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır.