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İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafikte yoğunluk

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:09
İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafikte yoğunluk

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı. İstanbul’un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.


3 aylık tatil döneminin ardından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı. İlk derslerine yetişmek için evlerinden çıkan öğrenciler, ailelerinin denetiminde okul servislerine bindi. Bazı veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak onlarla birlikte okulun yolunu tuttu. Okulun ilk günü sabah İstanbul’un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:09
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