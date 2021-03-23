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Yaşam İstanbul’da yasaklar ne zaman başlayacak? İstanbul tam kapanma olur mu?
Yaşam

İstanbul’da yasaklar ne zaman başlayacak? İstanbul tam kapanma olur mu?

İstanbul korona yasakları yeni | Koronavirüs salgınında son günlerde vaka sayıları adeta tırmanışa geçti. İstanbullular kısıtlamaların dönüp dönmeyeceğini merak ederken il sağlık müdüründen önemli bir açıklama geldi. Peki, İstanbul’da tam kapanma olur mu? İstanbul’da hafta sonu tam kapanma olur mu? İstanbul kafeler kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:47:00 -
İstanbul’da yasaklar ne zaman başlayacak? İstanbul tam kapanma olur mu?

Türkiye’de salgının birinci yılı geride kaldı. 1 Mart itibariyle ülkemizde risk haritası belirlendi. Söz konusu haritaya göre kısıtlamalar uygulanmaya başladı. İstanbul yüksek riskli yani turuncu iller arasında yer aldı. Ancak vaka artışı bu şekilde sürerse İstanbul’un çok yüksek riskli iller arasına yerleşecek. Peki, İstanbul’da hangi kısıtlamalar geri dönecek?

İstanbul’da yasaklar ne zaman başlayacak? İstanbul tam kapanma olur mu?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu, Memişoğlu paylaşımında, “Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 251,12 olarak açıklandı.

İstanbul’da 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. İstanbul’da cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Cumartesi 21.00’de başlayan kısıtlama 05.00’te sona eriyor. Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul’da yeme içme işletmeleri müşteri kabul edebiliyor. Ancak İstanbul, çok yüksek riskli iller arasına geçerse işletmeler kapatılacak.

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