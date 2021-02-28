İstanbul hangi yasaklar kaldırılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasakları ve işletmelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da normalleşme adımları atılır mı?

İstanbul’da yasaklar kaldırılacak mı? İstanbul’da hangi yasaklar kaldırılacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, normalleşme adımları hakkında konuştu. Yavuz, “İstanbul gerçekten hem iş akışı açısından hem de nüfus hareketliliği açısından farklı bir durumda. İlçeler arası hareketliliği çok fazla olan bir il. Onun için İstanbul'da il bazında kararlar alınmalı. İl pandemi kurulu burada ilçe ilçe de tespit edebiliyor enfeksiyon oranlarını ama bu şekilde çok geçiş olduğu için il bazında değerlenmek daha sağlıklı olur. Küçük yerlerde belki il pandemi kurulları diyelim bir köyde çok düşük bir enfeksiyon oranına göre açılma ya da bir köyde çok yüksek oralar nedeniyle kapanma kararı alabilir ama İstanbul'un bu anlamda diğer illere göre gerçekten daha farklı değerlendirmesi gerekir” dedi.

1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.