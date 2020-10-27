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Aktüel İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
Aktüel

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

İnternet üzerinden bahis oynatan sitelerden para transferi yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 07:21:12 -
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL (AA) - İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelerden para transferi yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan sitelere yatırılan paraları “QR kod” yöntemi ile bankamatiklerden çeken bir suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu başta Eyüp, Fatih, Bakırköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa olmak üzere 17 ilçede faaliyet gösteren 69 şüphelinin yakalanması için Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç şebekesinin, bankamatiklerde bulunan anlık “QR Kod” uygulamalarını kullanarak bahis oynayanların yasa dışı sitelere yatırdıkları paraları isim ya da hesap numarası olmadan çektikleri bildirildi.

Suç Örgüt lideri Eyüp Göktürk de oturduğu lüks rezidansta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten elde edildiği düşünülen çok miktardaki paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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