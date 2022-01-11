İstanbullular özledikleri kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. İstanbul'da 11 Ocak Salı günü sağanak yağmur etkili olacak. 12 Ocak Çarşamba günü ise yağmur yerine kara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 12 Ocak çarşamba İstanbul kar tatili var mı?

İstanbul’da hava sıcaklığının 10 derece kadar düşecek. Kar yağışı sebebiyle öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul Valiliği konu hakkında açıkla yaptığında haberlerimizde yer vereceğiz.