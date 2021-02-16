İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Çarşamba İstanbul’da yüz yüze eğitim var mı?
İstabul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. İstanbul’da üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanmalar söz konusu. Yüz yüze eğitim gören öğrenci ve velileri İstanbul’da 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim var mı? sorusunun cevabını merak ediyordu. Son dakika haberine göre İstanbul Valiliğninden yüz yüze eğitimde kar tatili açıklaması geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. 17 Şubat Çarşamba günü kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel de izinli sayılacak.
İstanbul hava durumu
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.