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İstanbul’da yarın okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği okulları tatil edecek mi?

İstanbul Silivri’de meydana gelen deprem sonrası okullar tedbir amaçlı boşaltılarak öğrenciler dışarıya çıkartıldı. İstanbul 'da okullar tatil edilecek mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? soruları da sorulmaya başlandı. Uzmanlar İstanbul’da artçı depremlerin yaşanacağını söylüyor. Peki İstanbul Valiliği okulları tatil edecek mi?

24 Eylül 2019 Salı 12:00
İstanbul’da yarın okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği okulları tatil edecek mi?

İstanbul Silivri’de meydana gelen deprem sonrası okullar tedbir amaçlı boşaltılarak öğrenciler dışarıya çıkartıldı. İstanbul 'da okullar tatil edilecek mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? soruları da sorulmaya başlandı. Uzmanlar İstanbul’da artçı depremlerin yaşanacağını söylüyor. Peki İstanbul Valiliği okulları tatil edecek mi?

İstanbul Valiliği depreme ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Valilik yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” denildi.

İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

Valilğin açıklamasında okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bugün ve yarın (24- 25 Eylül 2019) deprem nedeniyle İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:00
  1. İstanbul’da yarın okullar tatil edilecek mi?
  2. İstanbul Valiliği okulları tatil edecek mi?
  3. İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

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