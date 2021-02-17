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Eğitim İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar açık mı?
Eğitim

İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar açık mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'a kar yağışı nedeniyle bugün yüz yüze eğitim tatil edilmişti. İstanbul'da yarın okullar açılıyor mu, 17 Şubat'ta İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler yarın 18 Şubat Perşembe günü okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:36:00 - 2021-02-17 16:45:28
İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar açık mı?

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim kararı alınan okullarda kar yağışı nedeniyle okulların açılışı etlelendi. İstanbul'da okullar ne zaman açılacak? sorusu her geçen gün daha çok merak ediliyor. Kar yağışı etkisini sürdürürken okullar yarın da mı tatil olacak? sorusu akıllara geliyor. Peki, 18 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar açık mı?

18 Şubat Perşembe İstanbul'da okullar açık mı?

İstanbul Valiliği'nden en son yapılan açıklamada okulların 17 Şubat Çarşamba gününe kadar tatil edildiği belirtilmişti. Gece bastıran ve hala devam eden kar yağışı sonrası Valiliğin 18 Şubat Perşembe günü için yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

17 Şubat İstanbul kar tatili açıklaması

İstanbul Valiliği'nden en son yapılan açıklamada okulların 17 Şubat Çarşamba gününe kadar tatil edildiği belirtilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle "yüz yüze eğitim"e yarın ara verildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın yazılı açıklaması şu şekildeydi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; Salı ilimizde hava durumunun; 'Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; "Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir"

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren güney ve iç bölgelerin yanı sıra doğu bölgelerinde, 17-18 Şubat'ta 8-15 derece azalacağı, sıcaklıklardaki düşüşün hafta sonuna kadar etkili olacağı öngörülüyor.

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