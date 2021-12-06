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Gündem İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı
Gündem

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 09:17:00 -
İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Esenyurt'ta 34 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülecek.

 

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