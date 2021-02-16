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Gündem İstanbul'da yangın paniği
Gündem

İstanbul'da yangın paniği

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 03:40:00 -
İstanbul'da yangın paniği

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri ise binayı tahliye etti.

Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Zeytinburnu, Bayrampaşa, Bakırköy ve Fatih itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, çatıda soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri, caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatırken, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

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