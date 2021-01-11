İstanbul’da beklenene yağışların gerçekleşmemesi ve pandemi sebebiyle su tüketiminin artması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı bir hayli düştü. İstanbullular yaz ve sonbahar döneminin kurk geçmemesi için yağmurun yağmasını haftalardır bekliyordu. Beklenene yağmur 9 Ocak Cumartesi itibariyle düştü. Peki, yağmurlar barajları etkiledi mi?

İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? | Yağmur barajların dolmasını sağladı mı?

İstanbul’da 9 Ocak Cumartesi günü baraj doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Doluluk oranı 10 Ocak Pazar günü ise yüzde 19,56 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihlerde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 36,67 olarak ölçülmüştü.

Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 16,17, Pabuçdere 4,51, Sazlıdere 5,44, Büyükçekmece 18,32, Alibey 30,05, Terkos 20,46, Kazandere 6,60, Elmalı 23,51, Darlık 44,88, Istrancalar 32,46 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul'da 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.