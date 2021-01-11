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Yaşam İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? | Yağmur barajların dolmasını sağladı mı?
Yaşam

İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? | Yağmur barajların dolmasını sağladı mı?

İstanbul'da barajlar yağmurdan etkilendi mi? İstanbul'a beklenene yağışlar geldi. İki gündür İstanbul'da yağan yağmurlar vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki, yağışlar barajları etkiledi mi? | İstanbul'da kaç gün daha yağmur yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 00:20:00 -
İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? | Yağmur barajların dolmasını sağladı mı?

İstanbul’da beklenene yağışların gerçekleşmemesi ve pandemi sebebiyle su tüketiminin artması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı bir hayli düştü. İstanbullular yaz ve sonbahar döneminin kurk geçmemesi için yağmurun yağmasını haftalardır bekliyordu. Beklenene yağmur 9 Ocak Cumartesi itibariyle düştü. Peki, yağmurlar barajları etkiledi mi?

İstanbul'da yağmur kaç gün yağacak? | Yağmur barajların dolmasını sağladı mı?

İstanbul’da 9 Ocak Cumartesi günü baraj doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Doluluk oranı 10 Ocak Pazar günü ise yüzde 19,56 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihlerde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 36,67 olarak ölçülmüştü.

Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 16,17, Pabuçdere 4,51, Sazlıdere 5,44, Büyükçekmece 18,32, Alibey 30,05, Terkos 20,46, Kazandere 6,60, Elmalı 23,51, Darlık 44,88, Istrancalar 32,46 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul'da 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

 

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