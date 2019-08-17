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İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? Saat verildi!

İstanbul'da etkili olan yağışın akşam saat 19:00'a kadar tamamen bitmesi bekleniyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:17
İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? Saat verildi!

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Bakırköy sahil yolu trafiğe tamamen kapandı. Yağmurun akşam vaktine kadar belirli aralıklarla sürmesi ve 19.00'da tamamen bitmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı azalacak

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sel olabilir ve dolu yağabilir

Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2),Düzce, Zonguldak, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da hayat durdu

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:17
  1. Düzce
  2. Ardahan
  3. Bartın
  4. Kırıkkale
  5. Aksaray
  6. Zonguldak
  7. Sinop
  8. Sakarya
  9. Nevşehir
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. Kastamonu
  13. Kars
  14. İstanbul
  15. Çankırı
  16. Bursa
  17. Bilecik
  18. Ankara
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