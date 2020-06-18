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Aktüel

İstanbul’da yağış etkili oluyor

İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:31:00 -
İstanbul’da yağış etkili oluyor

İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkili oluyor.


İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor. Bağcılar ve Güngören’de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

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