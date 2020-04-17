İstanbul’da virüs riski bulunan binadaki vatandaşların imdadına Başkan Sayan yetişti

İstanbul’da yaşayan bir vatandaş belediye ekiplerine ulaşamayınca, sosyal medya hesabından Ağrı Belediyesini etiketleyip Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla ekiplerle iletişim kurdu.

İstanbul’da oturduğu binada korona virüse yakalanan ve aralarında yoğun bakımda yatan komşularının da olduğunu ve bu nedenle sağlık çalışanlarının binayı acilen dezenfekte etmeleri gerektiğini söyleyen bir vatandaş, İstanbul’daki Küçükçekmece Belediyesi’ne ulaşamayınca konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küçükçekmece Belediyesi ekiplerine ulaşamadığını söyleyerek, “Komşularım korona sebebiyle hastanede. Aralarında yoğun bakımda olanlar var. Ambulans ekibi, binamızın acil dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. Ekiplerinize ulaşamıyorum. Ne yapalım, Ağrı Belediyesini mi arayalım?” ifadelerine yer verdi.

İroni yaparak Ağrı Belediyesi’ni etiketledikten sonra Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu etiketleyerek, “Başkanım lütfen ekipleriniz arkadaşla iletişime geçebilir mi? Başka çare yok 2024’de kadar böyle idare edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’nın paylaşımının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuyla ilgileneceğini söyleyerek, “Başkanım uzaklarda olsak da gönüller bir olunca hizmetlerimiz daim olur. Mesele sağlık olduğu için ekiplerimizi yönlendirdim geçiyorlar“ şeklinde konuştu.