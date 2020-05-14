  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da Vefa Sosyal Destek ekipleri 650 bin 948 çağrıyı cevapladı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:18:13 -
İstanbul'da Vefa Sosyal Destek ekipleri 650 bin 948 çağrıyı cevapladı

İSTANBL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin 650 bin 948 çağrıyı cevaplandırdığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da her gün çoğalan bir şey var: 'Vefa' 650 bin 948 çağrı alındı, 630 bin 955 talep, 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildi. Kalbimizin hafızasında yer eden, eefa ve samimiyetle 650 bin 948 İstanbulluya cevap veren Vefa Sosyal Destek ekiplerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı