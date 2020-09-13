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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 6 kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 6 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:58:29 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 6 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dolapdere Caddesi'nde yabancılar tarafından uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bölgede fiziki takibe başlayan ekipler, 11 Eylül'de caddede şüphelenerek durdurduğu ve üstlerinde bir miktar uyuşturucu malzeme bulunan Libyalı 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerine yapılan baskında, 5 Libyalı daha yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 97,4 gram afyon sakızı, 670 tramadol hap, 63 ecstacy hap, 7 wotrey hap, 1 fişek marihuana, 975 lira, 90 Libya dinarı ve 1 dolar ile üzerlerinde geçersiz ibaresi bulunan 250 avro, 350 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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