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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 sokak satıcısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:18:13 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 sokak satıcısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan "torbacı" olarak tabir edilen yabancı uyruklu 5 sokak satıcısı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şişli ve Avcılar'da 27 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 790 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 75 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile 10 bin 410 lira, 400 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.



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