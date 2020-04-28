  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

2020-04-28 12:20:55 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tepeüstü Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Caddesi üzerindeki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, gözetim altına aldıkları evden çıkan Fatih A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin bulundu.

Söz konusu eve düzenlenen operasyonda ise Murat K. ve Suat K. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 14 gram eroin, 1 tabanca ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan 11 kaydı bulunan Murat K. tutuklanırken, diğer 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı