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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

2020-04-26 11:20:35 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir kafede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kafeyi takibe alan polis ekipleri, yaptıkları baskında, uyuşturucu sattığı belirlenen Yusuf A'yı (19) gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında kağıt fişeklere sarılı 65 gram bonzai ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaşın altında olduğu için hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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