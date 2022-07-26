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Yerel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 18 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 07:03:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu, Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

 

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