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Yerel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 07:02:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih merkezli önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyona narkotik köpeği “Bozo” ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.

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