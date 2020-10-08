İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen iki operasyonda 50 kilo 280 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aramada, 9 kilo 280 gram Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Çalışmalarını derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda düzenledikleri operasyonda da 36 kilo Hint keneviri ile 5 kilo toz esrar ve 1 hassas terazi ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

