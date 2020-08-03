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Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:37:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Sancaktepe ve Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta Sancaktepe ve Kağıthane'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, operasyonlar kapsamında 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde 39 gram esrar, kurusıkı tabanca, alüminyum folyo rulosu, 2 cep telefonu, 28 bin 50 dolar, 36 bin 155 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

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