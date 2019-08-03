İstanbul'da uyuşturucu baskını! İstanbul’un Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul’un Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 2 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin" yapılmasının önlenmesine yönelik başlattığı planlı çalışmada, 20 Temmuz'da ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 900 gram uyuşturucu maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, Kanberali K. (23) ve İpek Y. (20) gözaltına aldı. Şüphelilerin uyuşturucuyu, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir adresten temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine 25 Temmuz'da buraya da operasyon düzenlendi. Aramada, satışa hazır bin 120 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İpek Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Kanberali K. ise tutuklandı.

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