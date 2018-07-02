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İstanbul'da uygunsuz hareketler yapan adamı dakikalarca dövdüler!

Fatih'te bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi, dakikalarca dövüldükten sonra polise teslim edildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:01
İstanbul'da uygunsuz hareketler yapan adamı dakikalarca dövdüler!

Olay geçen FatihEminönü'nde yaşandı. Esnaf İsmail Daşdemir yakındaki camiye namaza geldiği sırada banka oturup uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği kişiyi gördü. İsmail Daşdemir yakaladığı bu kişiyi dakikalarca dövdü. Olayı görüp gelenler durumu polise bildirdi. Dayak sürerken polis beklendi. Bir süre sonra gelen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayı anlatan Daşdemir, “Aşırı derecede dövdüm ne olursa olsun bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Sonuçta adam burada her terbiyesizliği yapıyor. Polise haber verdik, polis aldı götürdü. Ben de gidip kendisinden şikayetçi oldum" iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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