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İstanbul'da "usulsüz sağlık raporu" düzenleyenlere operasyon

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli rapor almalarını sağlayan şahıslara düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

09 Ekim 2018 Salı 11:28
İstanbul'da "usulsüz sağlık raporu" düzenleyenlere operasyon

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye'de 16 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 13'ü yakalandı.

Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon hakkında

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia ediliyor.  

Ayrıca şüphelilerin 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3-5 bin lira komisyon aldıkları öne sürülüyor.

Bu kapsamda İstanbul'da 3 Nisan ve 25 Mayıs'ta da operasyonlar gerçekleştirilmiş, gözaltına alınan 56 kişiden 30'u tutuklanmıştı.  

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:28
  1. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri

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