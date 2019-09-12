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İstanbul’da üniversiteye hazırlanan öğrencilere indirimli ulaşım müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşmemiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin de toplu ulaşım hizmetinden indirimli olarak yararlanması yönünde karar aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:36
İstanbul’da üniversiteye hazırlanan öğrencilere indirimli ulaşım müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşmemiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin de toplu ulaşım hizmetinden indirimli olarak yararlanması yönünde karar aldı.


İBB Meclisi, Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki binada toplantı. Toplantıda daha önce AK Parti grubunun önerisiyle 16 Mayıs 2019’da kabul edilen ve fiyatı 40 liraya "Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman" kartı üniversite sınavını kazanmamış öğrenciler için de aynı şekilde uygulanması talep edildi. Meclis gündemine getirilen raporda, "Liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerimizin mavi kart öğrenci aylık abonman kartlarını vizeleme yaparak bir yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi ve mavi kart aylık abonman öğrenci bedeli ücret farkının İBB bütçesinden karşılanması, İstanbulkart Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasındaki ‘öğretmen’ tanımına ‘Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında ücretli öğretmen olarak çalıştırılanlar’ ifadesi eklenmesi daha önce alınan kararlar doğrultusunda öğretmen için uygulanan indirimli ulaşım hakkının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında çalışan, "ücretli öğretmen" için de uygulanması komisyonlarımızca uygun görülmüştür." denildi.


Komisyonda olumlu görülerek meclis gündemine gelen teklif görüşüldü. Yapılan oylama sonunda rapor oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Kararla birlikte üniversiteye hazırlanan öğrenciler 40 lira karşılığında "Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman Kartlarına" elde edebilecek ve sözleşmeli öğretmenler de diğer öğretmenlerin yararlandığı indirimli kartları kullanabilecekler.



Müjdeli haber Göksu’dan


Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “İBB Meclisi İBB AK Parti Grubu olarak, öğrencilerimize sağladığımız aylık abonman indirimini şimdi de liseden mezun olduktan sonra üniversiteye giremeyen öğrenci kardeşlerimiz için de uyguluyoruz. İBB AK Parti Grubu olarak verdiğimiz teklif meclisimizden geçti. Hayırlı olsun. Ücretli öğretmenlerimiz de artık aylık abonman kartlarıyla diğer öğretmenlerimize uygulanan indirimden faydalanabilecekler. İBB AK Parti Grubu olarak verdiğimiz teklif meclisimizden geçti” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:36
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