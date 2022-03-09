İstanbul’da üniversiteler yarın tatil mi? Üniversiteler 10-11 Marat tatil edildi mi?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yarından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 santimetre üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Son değerlendirmelere göre, İstanbul'da soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın, gelecek hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.​​​​​​​

İstanbul'da okullar tatil tatili mi?

İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda tatil kararı alındı. İstanbul Valiliği, 10 Mart Perşembe (yarın) ve 11 Mart Cuma günü okullarda tatil kararı aldı. Okullar, 14 Mart Pazartesi günü açılacak. İstanbul'da eğitime kar engeli. Yarından itibaren 14 Mart'a kadar eğitime ara verildi. Yükseköğretim Kurumları ve kreşler de 14 Mart'a kadar eğitime ara verecek.

İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.