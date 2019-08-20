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İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü

- Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

20 Ağustos 2019 Salı 06:48
İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Hüseyin Ulutepe yönetimindeki 34 RG 4445 plakalı otomobil, Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi'nde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ulutepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulutape'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 06:48
  1. 1 ölü
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