  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da trafik çilesi erken başladı
Gündem

İstanbul'da trafik çilesi erken başladı

Türkiye genelinde saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama öncesi, yağmur ve kar yağışının etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:32:00 -
İstanbul'da trafik çilesi erken başladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala aşırı yağmur ve kar yağışının etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul'da saatler 15.15 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı. E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.

Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitlerimiz var! Büyük operasyon: TSK bölgeyi kuşattı, SİHA'lar ve F-16'lar vuruyor
Gündem

Şehitlerimiz var! Büyük operasyon: TSK bölgeyi kuşattı, SİHA'lar ve F-16'lar vuruyor

Terör örgütü PKK'nın kışın mağaralarına saklandığı, Kandil ile Sincar'a 120 km mesafedeki Gara'da; 3’ü üst düzey olmak üzere 19 terörist öld..
12.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı
Otomotiv

Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Peugeot Türkiye, ocak ayında gerçekleştirdiği 1.732 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, toplam SUV segmentinde yüzde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay