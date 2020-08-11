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Aktüel

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:17:16 -
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, makas atarak ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü öne sürülen motosiklet sürücüsü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, kentte 34 CBZ 468 plakalı motorsiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, sürücü A.K'yi yakaladı.

Sürücü A.K'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 1228, driftten 6 bin 141, kurallara uymamaktan 132 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza uygulandı.

Ayrıca A.K'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.

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