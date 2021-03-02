İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar arttı
İstanbul’da şubatta da ürün fiyatları arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ocak ayına nazaran perakende fiyatlar yüzde 1.48, toptan fiyatlar yüzde 0.36 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına nazaran da perakende fiyatlarda yüzde 15.45, toptan fiyatlarda yüzde 16.15 artış görüldü. Perakende fiyatlar aylık bazda sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3, konut harcamalarında yüzde 2.35, gıda harcamalarında yüzde 1.69, giyim harcamalarında yüzde 0.37, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.08 arttı. Kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.03, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.02 azaldı. Toptan fiyatlar ise aylık bazda madenler grubunda yüzde 6.09, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4.33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.49, mensucat grubunda yüzde 0.19, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.04 artış; gıda maddeleri grubunda yüzde 0.94, azalış kaydetti.