İstanbul'da toprak kayması! 2 bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yapımı süren bir inşaatın temelinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından aralarında boşluk oluşan iki binanın sakinleri tahliye edildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yapımı süren bir inşaatın temelinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından aralarında boşluk oluşan iki binanın sakinleri tahliye edildi.
Gaziosmanpaşa'da panik anları, 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta yaşandı.
İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 2 bina arasında boşluk oluştu. Yan yana bulunan 2 bina güvenlik önlemleri çerçevesinde tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı.
Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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